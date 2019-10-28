Эти животные почти достигли невидимости, ведь кожа у многих из них прозрачная. Для чего им это нужно? Как правило, если животное не защищено острыми зубами, токсичным секретом, умением очень быстро двигаться или малым размером, ему приходится прибегать к маскировке. А лучшая маскировка - это прозрачность, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın