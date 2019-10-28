https://news.day.az/unusual/1169960.html Прозрачные животные, в существование которых верится с трудом
Прозрачные животные, в существование которых верится с трудом
Эти животные почти достигли невидимости, ведь кожа у многих из них прозрачная. Для чего им это нужно? Как правило, если животное не защищено острыми зубами, токсичным секретом, умением очень быстро двигаться или малым размером, ему приходится прибегать к маскировке. А лучшая маскировка - это прозрачность, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре