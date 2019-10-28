Первые фонтаны появились в Древнем Риме и представляли собой резервуары, которые использовались исключительно в практических целях: для хранения питьевой воды и купания. Римляне украшали фонтаны декоративными элементами, как и любые другие архитектурные формы, и эта традиция дошла до наших дней, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru.

В современном мире фонтаны выполняют декоративную функцию, а дизайнеры, архитекторы и скульпторы не устают удивлять нас креативными решениями при их оформлении.

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