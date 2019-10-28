Каждый, кто является владельцем не одного, а двух, а то и большего числа питомцев, знает, как непросто строятся отношения между ними.

Конечно, питомцы могут оказаться лучшими друзьями (особенно если живут вместе с детства), но скорее всего их чувства будут разложены по спектру от высокомерного игнорирования до лютой взаимной неприязни, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

И вот один смелый человек решил покончить с этим животным беспределом - и попробовать заставить своих животных подружиться любой ценой. Смельчаком оказался пользователь Твиттера @lollypopthot.

Он разместил видео, на котором держит в руках трех своих питомцев: кота, таксу и игуану. Держит и убеждает их стать друзьями. Сильнее всех сопротивляется кошка - она принимается мяукать и покидает видео на 30-й секунде. Но самое интересное происходит как раз после этого, когда в руках у @lollypopthot остаются только собака и игуана.

Всего за три дня видео набрало 185 тысяч ретвитов и 547 тысяч лайков. А теперь смотри сам, откуда такие потрясающие цифры.

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