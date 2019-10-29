На самом деле, токсичные предметы наверняка есть в каждом доме, и вы об этом не догадываетесь. Они могут прятаться и в дальнем углу полки, и стоять на видном месте. Рамблер рассказывает, каких вещей в доме стоит опасаться, передает Day.Az.

Мебель из ДСП

Некачественная дешевая мебель может содержать в себе опасные вещества, например, формальдегид. Этот канцероген очень опасен для здоровья человека. При длительном контакте могут проявиться симптомы, как при аллергии: заложенность носа, жжение в слизистых, кашель и тошнота. Чтобы огородить себя от токсичности, лучше осмотреть и понюхать новую мебель прежде, чем вести ее в дом. Если вы почувствуете едкий запах, лучше выбрать что-то подороже. Кроме того, можно узнать стандарты разных и изучить сертификаты производителей.

Бумажные чеки

Большинство любят хранить бумажные чеки "на всякий пожарный". Так в квартирах образуется небольшая куча бумаги, которая на самом деле может навредить. Дело в том, что чеки напечатаны на термобумаге, а она содержит бисфенол А. Научно доказано, что это вещество негативно влияет на гормоны, репродуктивную систему и щитовидную железу. Оно проникает в организм при контакте с кожей. Откажитесь от бумажных чеков или просите на кассе электронные. В любом случае, если вы расплачиваетесь картой, можете посмотреть свои расходы в приложении онлайн-банка.

Батарейки

При правильной эксплуатации батарейки не принесут вреда. Речь идет о тех аккумуляторах, которые пылятся на полках и ждут, когда вы отнесете ее в пункт переработки. В батарейках содержатся свинец и кадмий, которые влияют на почки, печень и нервную систему человека. Если вы не используете аккумулятор и отложили его в ящик, со временем металл начнет разлагаться, а опасные вещества выйдут наружу. Это также касается батареек в тех гаджетах, которые вы не используете. Именно поэтому необходимо сразу сдавать их на переработку.

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