В результате генетических анализов ученые из сиднейского Института медицинских исследований Гарвана выяснили, где и когда появились первые предки современных людей - Homo sapiens sapien является.

Об этом сообщает журнал Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению специалистов, предки современных людей появились на юге Африки 200 тыс. лет назад и спустя примерно 130 тыс. лет начали распространяться по всей Земле.

Ученые исследовали митохондриальные геномы жителей ряда южноафриканских стран, по их данным был составлен каталог гаплогруппы L0 - самой ранней известной популяции современного человека.

В результате австралийским экспертам удалось выяснить, что первая материнская линия Homo Sapiens Sapiens появилась к югу от бассейна реки Замбези, то есть родина современных людей включает в себя территорию нынешних Ботсваны, Намибии и Зимбабве.

Ученые считают, что первые Homo Sapiens Sapiens стали переселяться в дальнейшем из-за климатических и тектонических изменений, вызванных высыханием озер.

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