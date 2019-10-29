Работники петербургского метрополитена объяснили, зачем на ступени эскалатора подземки наносят цветные полосы и для чего они вообще нужны.



Уточняется, что ограничительные полосы необходимы для исключения трения между обувью пассажиров и поверхностью неподвижного элемента балюстрады (фартука), передает Day.Az со ссылкой на spbdnevnik.ru.



Существующие правила безопасности требуют, чтобы ограничительные полосы были выполнены ярким цветом. В зависимости от цвета настила ступеней используются разные цвета полос - красный, белый или желтый.



На эскалаторах старых типов, где настил имеет темно-коричневый цвет, используют белые полосы. На эскалаторах 70-х, 80-х и 90-х годов выпуска настил темно-серый, поэтому тут появились красные или оранжевые полосы. Настил у современных эскалаторов чаще всего серебристый или светло-серый, эти ступени украшают желтыми ограничительными полосами.



"Мировой опыт показал, что эффективность ограничительных полос недостаточна. Поэтому в последнее десятилетие все основные мировые производители устанавливают на свои эскалаторы щетки безопасности, механически препятствующие соприкосновению неподвижного фартука и элементов одежды и обуви пассажиров", - добавили в подземке.





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