Тайла МакКарди, путешествуя 24 октября вместе со своими друзьями по национальному заповеднику Крюгера, запечатлела необычную рыбную ловлю, устроенную хищником в пересохшем водоёме, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Дикий зверь не смог пройти мимо лёгкой добычи, плескавшейся в луже. Со слов туристки, леопард некоторое время не решался подойти к пересохшему водоёму и по всей видимости собирался с духом, чтобы принять грязевую ванну.

Тайла МакКарди дождалась момента, когда хищная кошка забралась в лужу и поймала одного из усачей (вид лучепёрых рыб из семейства карповых).

Затем леопард скрылся с глаз туристов вместе со своей добычей. Со слов Тайлы, на следующее утро хищник был замечен сидящим в тени дерева, а рядом с ним лежал его улов.

"Он встал и подошел к огромной рыбине, лежащей на песке. Я не была уверена, был ли это тот же усач, которого он поймал день назад, или это был новый улов. Леопард поднял рыбу и отнес её к дереву, где наконец смог полакомиться.

Это было очень захватывающее зрелище и я была удивлена размером усача. Особенно, когда леопард, спотыкаясь, перетаскивал свою добычу.

Это был забавный опыт и определенно не то, что вы увидите каждый день", - написала в комментарии к сюжету Тайла МакКарди.

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