Учеными давно доказано, что смех продлевает жизнь человека. На сегодняшний день установлено полезное влияние улыбки и смеха на человеческий организм. Оказывается, что у человека во время веселья усиливается приток крови, и клетки мозга получают большее количество кислорода. За счет этого происходит процесс, который улучшает кровообращение, устраняет усталость и вырабатывается эндорфин - гормон радости и счастья.

Вообщем, вот такими стали два полуфинальных вечера первой Азербайджанской Лиги смеха, которые прошли в Государственном театре юного зрителя. 10 команд и 5 тренеров боролись за четыре места в финале. На открытии вечера руководитель и ведущий Азербайджанской Лиги смеха Джавид Шахбазбеков призвал зрителей поддержать юные таланты своими аплодисментами. Впрочем, зрителей не надо было уговаривать - все были всецело поглощены жаркими баталиями и встречали команды и наставников своими овациями. Среди гостей были и член легендарной команды КВН "Парни из Баку" заслуженный артист Таир Иманов, Азер Мамедзаде и Яна Никитина. Джавид Шахбазбеков также вручил подарочный авиабилет одному из зрителей, который разыгрывался на открытии сезона 15 июня, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанская Лига смеха действует по правилам Украинской Лиги Смеха (Ліга Сміху) - телевизионного юмористического шоу и игр, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и т. д.) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д. Команды соревнуются в мастерстве рассмешить публику и жюри любой ценой. В этой битве все средства хороши, кроме скучных и несмешных: остроумные и актуальные шутки, забавные скетчи, буффонада, розыгрыши и пародии. Выступления команд оценивают жюри. Члены жюри становятся также играющими тренерами команд, которые ведут своих подопечных к победе.

В полуфинальных баталиях приняли участие команды: Алекбера Алиева - "Карл Марксын кругу" и "Шехер ушаглары", Оксаны Расуловой - "Парк Наримановского периода" и "Недже лазымды", Азера Бахшалиева - "Кирпи" и "Жигу Жигуле", DJ Chinа - "Джек Лондон" и "Трио Троя", Самандара Рзаева "Сильвестр в столовой" и "Генджлик". Жюри оценивает выступление команды вставанием. Каждое вставание - 1 балл. Максимально команда может получить 4 балла, так как свою команду тренер не оценивает.

И если в первый день финалистами стали команды "Карл Марксын кругу" и "Кирпи", то во второй день "по доброте душевной" жюри - все пять команд набрали одинаковое количество баллов. Поэтому пришлось играть в баттл, который выявил очередных финалистов "Шехер ушаглары" и "Сильвестр в столовой". Таким образом, в финале за звание чемпиона первого сезона Азербайджанкой Лиги смеха будут бороться - "Карл Марксын кругу", "Шехер ушаглары" и Алекбер Алиев, "Кирпи" и Азер Бахшалиев, "Сильвестер в столовой" и Самандар Рзаев. Финал пройдет в декабре и ожидает множество интересных выступлений.

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