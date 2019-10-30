Часто обычаи и традиции некоторых стран кажутся странными, а иногда и вовсе могут шокировать. Как правило, уклад жизни в Азии и Африке сильно отличается от европейского и американского. У многих государств своя культура, вера и традиции. Например, в Китае нельзя спасать утопающих. Рамблер рассказывает, почему сложилась такая легенда, передает Day.Az.

Не стоит сразу же осуждать культуру этой страны, нужно разобраться с ее философией. Многие считают это дикостью. Однако у китайцев есть свой ответ, связанный с кармой. По их мнению, жизненный цикл должен закончиться так, как распорядилась судьба. По этим правилам никто не может нарушать естественный ход событий.

Китайская философия относительно утопающих гласит, что никто не должен их спасать. В ином случае судьба все равно заберет его жизнь, но уже другим способом. Кроме того, это поверье касается только тех, кто погибает в воде. Китайцы верят, что большие водоемы охраняют определенные духи, которые населяют водную стихию и охотятся за людьми.

Именно поэтому большая часть китайского населения не умеют плавать. Обучение детей водным видам спорта в этой стране считают ненужной тратой времени, а легенды о злых духах передаются из поколения в поколение. По этой же причине во время чрезвычайной ситуации ни один китаец не сможет помочь, так как они не знают элементарных правил поведения в воде и помощи утопающим.

Кроме того, на побережье островов участились случаи мошенничества. Человек делает вид, что тонет, а другой пытается его спасти. Если будут нанесены какие-то увечья, мошенник может подать в суд и взыскать компенсацию со "спасителя".

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