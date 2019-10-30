Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы
Не каждый автолюбитель знает, что в его автомобиле есть "привет" от производителя, который скрывается в неочевидных местах, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Секреты некоторых сообщений были раскрыты автолюбителями, а другие приходилось искать профессионалам.
Например, в автомобилях Opel Corsa размещена белая акула. Связано это с тем, что дизайнер автомобиля имеет австралийские корни. Почему он решил нанести национальный символ именно в этом транспортном средстве, неизвестно.
Владельцы Chevrolet Orlando также могут найти тайный "привет" от инженеров компании. Но здесь дело не в рисунке, а в USB-разъеме, который спрятан под аудиосистемой.
Все в той же центральной консоли спрятан секрет и в автомобиле Jeep Renegade. Внимательный автолюбитель сможет отыскать карту пустыни Мохаве. В том же транспортном средстве можно найти изображение паука у люка бензобака.
Паучки "поселились" не только в американском автомобиле, но и в Volvo XC90. Здесь их можно найти на внутренней стороне крышки раздела для мелочей.
Еще одна модель от Volvo - 850 имеет лося под приборной панелью.
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