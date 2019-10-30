В Сети распространилось видео, на котором изображен самый маленький в мире кот, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".

Отмечается, что вес самого редкого из семейства кошачьих составляет всего около 1 кг, в длину животное достигает менее 50 см. Такой зверь обитает в лесах Индии и Шри-Ланки.

Как отмечают ученые, такой вид котов называют "ржавые кошки". Также известно, что глаза этого животного в разы чувствительнее глаз человека, благодаря чему коты без промаха могут напасть на добычу практически в полной темноте. Питаются же они ящерицами, насекомыми и мышами.

"Ржавые кошки" сейчас вымирают из-за изменений окружающей среды. На данный момент таких котов насчитывается около 10 тысяч взрослых животных.

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