Самый маленький кот в мире поразил Сеть - ВИДЕО
В Сети распространилось видео, на котором изображен самый маленький в мире кот, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".
Отмечается, что вес самого редкого из семейства кошачьих составляет всего около 1 кг, в длину животное достигает менее 50 см. Такой зверь обитает в лесах Индии и Шри-Ланки.
Как отмечают ученые, такой вид котов называют "ржавые кошки". Также известно, что глаза этого животного в разы чувствительнее глаз человека, благодаря чему коты без промаха могут напасть на добычу практически в полной темноте. Питаются же они ящерицами, насекомыми и мышами.
"Ржавые кошки" сейчас вымирают из-за изменений окружающей среды. На данный момент таких котов насчитывается около 10 тысяч взрослых животных.
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