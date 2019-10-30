https://news.day.az/unusual/1170718.html Теплые и яркие фото, доказывающие, что осень ничем не хуже лета
Теплые и яркие фото, доказывающие, что осень ничем не хуже лета
Большинство людей провожает лето и встречает осень с тоской и печалью в сердце, ассоциируя это время года с окончанием отдыха, приходом холодов и нехваткой солнечного света, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru.
Но следующие фотографии покажут вам, что часто мы просто не умеем замечать то прекрасное, что дарит нам жизнь в каждом сезоне и периоде года. Ведь, помимо похолодания, осень - это яркие краски, уют и необыкновенная красота!
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