Большинство людей провожает лето и встречает осень с тоской и печалью в сердце, ассоциируя это время года с окончанием отдыха, приходом холодов и нехваткой солнечного света, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru.

Но следующие фотографии покажут вам, что часто мы просто не умеем замечать то прекрасное, что дарит нам жизнь в каждом сезоне и периоде года. Ведь, помимо похолодания, осень - это яркие краски, уют и необыкновенная красота!

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