Англичанка отказалась от излишеств и прожила 365 дней, покупая только самое необходимое. Рамблер рассказывает, как ей это удалось, передает Day.Az.

Такой эксперимент затеяла журналист Мишель МакГо. В течение одного года она жила в тотальной экономии. Женщина продолжала зарабатывать деньги, как обычно, но тратила их только на те вещи, без которых не могла обойтись.

В список необходимых вещей вошли траты на ипотеку, страхование здоровья, коммуналка, финансовая помощь родителям, взносы на благотворительность, оплата интернета и телефона. Расходы на еду, косметика первой необходимости (шампунь, зубная паста и т.д.), моющие средства для дома также вошли в список обязательных трат.

Мишель пришлось полностью отказаться от походов в парикмахерскую, в бары и кинотеатры. МакГо перестала покупать декоративную косметику и парфюмерию. Даже расходы на транспорт она свела к минимуму, пересев на собственный велосипед. Спортзал также пришлось оставить.

Героиня своего эксперимента призналась, что порой хотелось все бросить, но все же она продержалась год и отметила для себя, что может жить в тотальной экономии для достижения необходимой цели. Отложенные в течение этого года деньги Мишель потратила, чтобы досрочно погасить ипотеку. В общей сложности у нее получилось скопить порядка 23 тысяч долларов.

МакГо отметила, что в течение этого года полностью пересмотрела свое отношение к тратам и теперь не будет так бездумно относиться к деньгам, но и жить в тотальной экономии больше не планирует.

За время эксперимента Мишель с мужем несколько раз смогли выехать с палатками за город вместо классического отпуска, в который ранее они непременно отправлялись ежегодно. А также посетила множество бесплатных и интересных выставок, о которых бы даже не узнала, если бы нее ее эксперимент.

Первым делом после окончания своего года тотальной экономии Мишель отправилась в местный бар со своими родными и друзьями и полностью оплатила счет.

Она отметила, что поддержка близких в эти непростые 365 дней была для нее очень важна.

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