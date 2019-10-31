Многие из нас испытывают серьезный дефицит витаминов и микроэлементов в организме. В том числе едва ли не каждому второму человеку недостает омега-3, а ведь от них напрямую зависит наше самочувствие. Как определить, что ваш организм нуждается именно в этих жирных кислотах? Рассказываем об основных симптомах, которые должны стать сигналами к действию, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Сухая кожа

Чтобы кожа хорошо сохраняла влагу и, как следствие, дольше оставалась молодой, ей необходимы омега-3-жиры: они входят в структуру клеточной стенки. Чем выше их уровень, тем лучше кожа будет впитывать питательные вещества и быстрее избавляться от токсинов. Значит, чем выше уровень жирных кислот в организме, тем состояние кожного покрова лучше и здоровее. А если есть дефицит, то сразу же появляется сухость.

Безжизненные волосы

Если вы не можете похвастаться блестящими волосами, страдаете от алопеции и никак не можете побороть тусклость цвета, то без омега-3 здесь точно не обойтись. Именно эти жиры напитывают ваши локоны, делают их крепче, предотвращают выпадение, которое зачастую провоцируется воспалением кожи головы.

Ломкие ногти

Постоянные надломы ногтей стали для вас привычными? Уже даже и не мечтаете о том, чтобы маникюр держался долго и радовал глаз? Ногтевая пластина слоится и кажется слишком мягкой? Сомнений нет, вам требуется омега-3. Попробуйте принимать рыбий жир: он довольно быстро усваивается организмом. Также можете добавить в привычный рацион побольше рыбы.

Плохой сон

Ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что люди, у которых нет дефицита омега-3, спят крепче и высыпаются лучше. В то время как все, кто страдает от недостатка жирных кислот, испытывают серьезные проблемы со сном. Но это не значит, что добавки с омега-3 стоит пить на ночь глядя как снотворное: напротив, лучше всего перенести их прием на утро. Тогда вы будете ощущать бодрость в течение дня, а поздним вечером легко уснете.

Проблемы с концентрацией

Вам сложно сосредоточиться даже на самых простых задачах? Постоянно отвлекаетесь от рабочего процесса и не можете сконцентрировать внимание? Велика вероятность, что и здесь кроется причина в дефиците омега-3. Как показывает статистика, те люди, что соблюдают ежедневную норму этих жирных кислот, обычно не испытывают подобных проблем.

Быстрая утомляемость

Ощущение перманентной усталости стало для вас привычным? У этой проблемы может быть множество разных причин, но одна из основных, как вы уже догадались, все тот же недостаток омега-3. Как сообщают ученые Медицинского центра Университета Мэриленда, именно обессиленность можно назвать одним из основных симптомов дефицита. Добавьте в рацион жирные масла, рыбу, орехи и точно ощутите прилив энергии.

Больные суставы

Омега-3 жирные кислоты - это сильное противовоспалительное средство, которое помогает облегчить боль в суставах. Если вы вовремя обратите внимание на эту проблему, то сможете остановить процессы, разрушающие ткани и суставы.

Продукты с высоким содержанием омега-3:

скумбрия,

сардины,

ростки сои,

грецкие орехи,

лосось,

яйца,

сельдь,

семена чиа,

шпинат,

семена льна,

брюссельская капуста,

устрицы.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın