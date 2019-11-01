Фотограф из Южной Африки Шеннон Бренсон (Shannon Benso) специализируется на съёмке диких животных, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru. Её неоднократно кусали хищники, змеи и ящерицы, о чём говорят многочисленные шрамы на её теле, однако, несмотря на это, храбрая Шеннон продолжает удивительным образом сохранять спокойствие во время контакта с животными.

Леопард ласкается к Шеннон во время сафари в Южной Африке

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По словам 36-летней Шеннон, во время контакта с животными в большинстве случаев она сохраняет спокойствие.

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Шеннон призналась, что однажды ей пришлось убегать от слона.

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Больше всего неудобств фотографу доставляют животные, которые считают своим долгом взгромоздиться на её камеру.

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Большинство людей предпочитает разглядывать диких животных из окна джипа во время сафари, но Шеннон этого мало.

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Шеннон признаёт, что её неоднократно кусали змеи и ящерицы.

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Степной кот ласкается к Шеннон.

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Храбрая Шеннон трогает бивень дикого слона.

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Сложно сдержать смех, когда в твоей сумке роется лемур.

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Шеннон выглядит на удивление спокойной и расслабленной, играя с диким леопардом.

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Даже когда контакты с животными заканчиваются неудачей, Шеннон это не огорчает.

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