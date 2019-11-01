Фотограф из Южной Африки Шеннон Бренсон (Shannon Benso) специализируется на съёмке диких животных, передает Day.Az со ссылкой на Supercoolpics.ru. Её неоднократно кусали хищники, змеи и ящерицы, о чём говорят многочисленные шрамы на её теле, однако, несмотря на это, храбрая Шеннон продолжает удивительным образом сохранять спокойствие во время контакта с животными.

Леопард ласкается к Шеннон во время сафари в Южной Африке

По словам 36-летней Шеннон, во время контакта с животными в большинстве случаев она сохраняет спокойствие.

Шеннон призналась, что однажды ей пришлось убегать от слона.

Больше всего неудобств фотографу доставляют животные, которые считают своим долгом взгромоздиться на её камеру.

Большинство людей предпочитает разглядывать диких животных из окна джипа во время сафари, но Шеннон этого мало.

Шеннон признаёт, что её неоднократно кусали змеи и ящерицы.

Степной кот ласкается к Шеннон.

Храбрая Шеннон трогает бивень дикого слона.

Сложно сдержать смех, когда в твоей сумке роется лемур.

Шеннон выглядит на удивление спокойной и расслабленной, играя с диким леопардом.

Даже когда контакты с животными заканчиваются неудачей, Шеннон это не огорчает.

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