Прогулка женщины с маленьким ребенком в окрестностях города Аппер-Хатт в Новой Зеландии чуть не закончилась трагедией. Всё началось с того, что малыша очень заинтересовал вальяжно прогуливающийся недалеко от дороги большой черный петух, поэтому он последовал за птицей. Находящийся неподалеку баран заметил ребёнка и, восприняв его как нарушителя своей территории, решил атаковать, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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