https://news.day.az/unusual/1171181.html Телескоп снял символ Хэллоуина на краю Галактики
Телескоп снял символ Хэллоуина на краю Галактики
Космический телескоп Spitzer запечатлел туманность, похожую на символ Хэллоуина - тыквенный светильник или Светильник Джека. Фото опубликовало NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Туманность образована из облака газа и пыли. На инфракрасном снимке она подсвечена изнутри массивной звездой, в 15-20 раз превышающей по размеру Солнце.
Астрономы назвали туманность "Светильник Джека".
Одним из самых известных символов Хэллоуина является полая тыкву, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод будет отгонять от дома злых духов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре