Космический телескоп Spitzer запечатлел туманность, похожую на символ Хэллоуина - тыквенный светильник или Светильник Джека. Фото опубликовало NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Туманность образована из облака газа и пыли. На инфракрасном снимке она подсвечена изнутри массивной звездой, в 15-20 раз превышающей по размеру Солнце.

Астрономы назвали туманность "Светильник Джека".

Одним из самых известных символов Хэллоуина является полая тыкву, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод будет отгонять от дома злых духов.

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