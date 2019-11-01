Американские исследователи провели эксперимент и выяснили, к чему стараются стремиться люди. В сухом остатке - главные цели существования индивида сводятся к четырем человеческим желаниям.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Стоит отметить что для определения целей ученые отобрали 140 тысяч существительных из английского языка, которыми люди могут описать свое поведение. После этого список урезали до 1060 слов, указывающих на стремления. Затем испытуемых попросили выбрать, каким из оставшихся в списке понятий целей они стараются следовать на протяжении жизни.

В результате специалисты выявили четыре основные цели в жизни англоговорящего человека:

Известность (не только популярность как таковая, но и сопутствующая этому финансовая независимость)

Избегание негатива (в более развернутом виде - стремление уйти от последствий сказанных слов или определенных действий)

Инклюзивность (трактовать как непредвзятость)

Следование традициям (семейные и национальные ценности, религиозные нормы и другое).

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın