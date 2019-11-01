Жительница австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, заменила два приема пищи на коктейли из супермаркета и похудела на 60 килограммов. Об этом сообщает информационный портал 9Honey, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

53-летняя Джеки Берроуз (Jackie Burrows) призналась, что набрала 30 килограммов лишнего веса после рождения первенца.

"Спустя год, в 1994 году, у меня родился сын, а потом, в 1997-м, вторая дочь, - рассказывает она. - Все свободное время я просвещала воспитанию детей и совсем не уделяла внимания себе".

При весе в 127 килограммов австралийка решила, что пришло время вернуть прежнюю форму. "Я больше не могла откладывать это на потом", - подчеркнула она. Женщину вдохновили результаты ее коллеги по работе, которая похудела на 34 килограмма благодаря диете из коктейлей.

"Я никогда не пила диетические коктейли и не придерживалась программ похудения, - утверждает многодетная мать. - Я не вступала в группы худеющих из страха, что меня примут за неудачницу".

Берроуз заменила завтрак на коктейль и уже спустя 15 недель заметила результаты. Тогда она решила выпивать покупной коктейль и вместо ужина.

"Я часто наливаю его в шейкер и ношу в сумке, чтобы не срываться на вредную пищу в течение дня", - объяснила австралийка.

Также она занялась спортом.

"Это оказалось самым сложным в похудении, - заключила Берроуз. - Я была самым ленивым человеком. Беготни на работе было недостаточно, я нуждалась в дополнительной активности. Теперь я тренируюсь каждый день, никогда не пропускаю занятия. Без них я чувствую себя неполноценно".

"Безусловно, коктейли и тренировки помогли мне избавиться от лишнего веса, - утверждает австралийка. - Но кроме этого мне потребовалась решительность и сила воли".

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