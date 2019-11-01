Попробуйте интервальное голодание

Недавние исследования показали, что интервальное голодание - один из самых популярных способов похудения и поддержания себя в форме. Многие из пробовавших такой вид питания утверждают, что он позволяет уменьшить вздутие менее чем за неделю. Главное правило - потреблять пищу только на протяжении восьми часов в день, а остальные 16 часов давать пищеварительной системе отдохнуть.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Добавляйте имбирь в напитки

Это растение признано одним из самых эффективных противовоспалительных средств. Наиболее сильное действие способен оказывать непосредственно сам корень имбиря, но эффективен также и имбирный чай. Снимая дискомфорт и защищая стенки желудка, имбирь помогает при вздутии, тошноте и боли в животе. Чтобы совместить вкус и пользу, достаточно очистить небольшой кусочек имбиря и добавить его в привычный утренний смузи - или просто в воду.

Чаще употребляйте укроп

Еще в древности укроп был известен как средство, способное творить чудеса с пищеварительной системой. В традиционной медицине укроп использовался для устранения боли и предотвращения вздутия. Но и сейчас это природное средство не теряет своей актуальности: недавние исследования показывают, что листья и семена растения обладают противовоспалительные свойствами, а также способны бороться с вирусами и грибками. Семена укропа имеют горьковатый лакричный вкус и могут добавляться в салаты, супы и вторые блюда.

Выбирайте жидкую пищу

Еще один верный способ уменьшить вздутие - это употреблять как можно больше жидкой пищи. Чем мягче еда, тем быстрее она переваривается, потому стоит задуматься над тем, чтобы добавлять больше воды при готовке (в частности, при приготовлении круп) и готовьте дольше. Есть больше супов. Независимо от того, страдаете ли вы от вздутия, это поможет вашему организму лучше переваривать пищу и усваивать больше полезных макро- и микроэлементов.

Контролируйте уровень стресса

Доказано, что вздутие - это не всегда результат неудачного рациона. Например, причиной возникновения этой проблемы может послужить кортизол, также известный как гормон стресса. Исследования показали, что стресс напрямую влияет на пищеварительную систему. Чтобы снизить уровень кортизола, попробуйте лучше высыпаться и уделять время йоге и медитации. Также один из лучших способов борьбы со стрессом - это ходьба. Начинать следует с небольших 20-минутных прогулок.

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