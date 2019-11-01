Мы начинаем впервые задумываться о старости, едва перевалив за 20 лет. Однако еще через пару десятилетий большинство людей уже начинает чувствовать на себе те самые "симптомы" приближающейся "седины в висках".

Как выяснил Рамблер, уже в среднем возрасте человек может заметить признаки, которые явно укажут, на то, что старость у него будет тяжелая, передает Day.Az.

Одышка

Если уже в 40 лет вы боитесь лестниц и не можете самостоятельно подняться на три этажа вверх, стоит задуматься о том, как вы будете это делать через 1-2 десятилетия.

Когда ваше сердце бешено стучит уже на седьмой ступеньке, и нет сил нормально дышать, становится понятно, что организм совсем не готов даже к маленьким физическим нагрузкам. Специалисты рекомендуют включить в свой график хотя бы 30 минут упражнений легкой интенсивности в день, и вы почувствуете заметное облегчение. И, конечно, облегчите свое состояние в старости.

Холестериновая чума

Злоупотребление жирной и жареной пищей, фастфудом, курение, отсутствие физических нагрузок ведет к повышению уровня "плохого" холестерина, который становится причиной развития атеросклероза.

Это значит, что сосуды человека засоряются, поражаются артерии, ведущие к мозгу, и артерии нижних конечностей. Все это ведет к ишемической болезни сердца, хромоте, инфарктам и инсультам. Врачи рекомендуют проверять свои показатели уже после 25 лет и в случае повышенного уровня "плохого" холестерина принимать меры.

Рассеянность и забывчивость

Многие молодые люди невнимательны и рассеянны, а некоторые уже в среднем возрасте ощущают проблемы с памятью. Плохая краткосрочная память может быть симптомом того, что в старости у человека разовьется деменция.

Ох, спина!

Постоянные боли в спине говорят о том, что с ней явно какие-то проблемы. И это может быть и банальный остеохондроз, и межпозвоночная грыжа. Не стоит доводить себя до седых лет с крупными грыжами, потому как с каждым годом они все больше приводят к болям и дискомфорту. Вовремя выявленная грыжа подвергается лечению даже без хирургического вмешательства.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın