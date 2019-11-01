Умер самый популярный в мире енот по кличке Пампкин. Об этом сообщила хозяйка животного Лора Янг, которая в 2014 году нашла его на улице, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Женщина утверждает, что Пампкин была настоящим членом семьи, умела рассмешить и поддержать в трудную минуту и очень любила фотографироваться. "Ее смерть стала для нас настоящим шоком, мы все еще пытаемся с этим смириться", - написала Янг.

Пять лет назад Пампкин получила профиль в Instagram, который со временем стал очень популярным. Кроме публикаций снимков милого животного, с помощью аккаунта проводили различные благотворительные кампании.

"В течение последних пяти лет эта маленькая девочка всегда была у меня - мы прошли сквозь счастье и слезы. Мне нравится думать, что она помогла мне подготовиться к материнству. Пампкин слизывала слезы с моего лица, и это заставляло меня смеяться. Так бывало много раз", - признается Янг.

Женщина заявила, что продолжит вести профиль, чтобы почтить память животного.

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