Чтобы накачать красивые мышцы, совсем необязательно заниматься новомодными тренировками и придумывать какие-то сложные упражнения. Достаточно будет выбрать для себя необходимый набор палеодвижений, советует врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Когда мы говорим о программах тренировок, можно легко увлечься невероятным разнообразием движений. Инстаграм полон чудаковатых поз с использованием хитроумных тренажеров. Кто-то наоборот просто качает только ягодицы или бицепс. Поэтому всегда важно держать в фокусе базовые движения, иначе называемые "палео". Это естественные двигательные паттерны человека, которые задействуют большое количество мышечных групп", - написал он в Facebook.

При этом ученый утверждает, что мы и так используем эти движения в своей повседневной жизни - они естественные и привычные нам, а естественные нагрузки помогают нашему телу развиваться пропорционально.

"В своей повседневной жизни я использую палеотриаду "толкай-тяни-лягай" (push-pull-kick). Толкательные движения (отталкиваем от себя) включают удары, броски, метание предметов, отжимания и жимы. Тянущие движения (притягиваем себя или к себе) включают поднимание тяжестей, лазание по канату, скалолазание, подтягивания и тяги. Лягающие движения (отталкиваем(ся) ногами) включают прыжки, приседания, выпады, удары ногами", - поделился Беловешкин.

Он заверяет, что хотя эти упражнения и просты, они являются базовыми, вовлекают большое количество мышечных групп и могут выполняться как со свободными весами, так и с весом своего тела. В силовых видах спорта это жим лежа, становая тяга, приседания со штангой.

Большим плюсом этих упражнений является то, что их легко можно выполнять дома. В домашних условиях со своим весом вы можете делать приседания, подтягивания на турнике и отжимания. Выпады, отжимания на брусьях, запрыгивания, жим над головой, упражнения с гирей, жим штанги стоя, берпи - это примеры других видов базовых упражнений.

"Базовые упражнения самые эффективные для роста мышц, и новички должны полностью строить из них тренировку. Важно, что базовые упражнения требуют идеальной техники, так как их неправильное выполнение с большими весами увеличивает риск травмы даже при небольших ошибках", - поясняет Андрей.

Ученый рекомендует выстраивать свои тренировки гармонично, активно используя базовые упражнения.

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