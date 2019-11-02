У многих есть привычка выпивать перед сном стакан кефира. Это действо считается правильным и весьма полезным. Но так ли это на самом деле, и стоит ли пить кефир перед сном? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Стоит сразу отметить, что умалять достоинства кефира мы не будем. Этот кисломолочный напиток весьма полезен. В нем множество макро и микроэлементов, витамины группы В, лактобактерии, помогающие укрепить иммунитет и масса других важных для организма веществ. В частности, кальций, который усваивается лучше всего как раз в ночное время. А еще к плюсам употребления кефира по вечерам можно отнести его отличную способность утолять чувство голода, которое порой многим мешает уснуть. Кроме того, в кисломолочном напитке содержится аминокислота триптофан, которая улучшает качество сна и помогает побороть бессонницу.

Но есть у кефира и свои минусы. Во-первых, он содержит этанол, поэтому напиток не рекомендуют давать детям до года. А во-вторых, кефир известен своими диуретическими свойствами, поэтому, выпивая его на ночь, будьте готовы к тому, что, возможно. Придется посреди ночи несколько раз вставать в туалет.

Специалисты отмечают. что употребление кефира перед сном ежедневно, помогает укрепить иммунитет, "отрегулировать" процесс пищеварения, улучшить качество сна и дает возможность наутро чувствовать себя бодрым.

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