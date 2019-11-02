Для большинства женщин самой заветной мечтой является создание крепкой семьи. Людям свойственно желание любить и быть любимыми. Однако далеко не у всех личная жизнь складывается так, как им хочется. Некоторые девушки никак не могут выйти замуж. Психологи объяснили, почему мужчины не зовут замуж некоторых представительниц прекрасного пола.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Чрезмерная самостоятельность

Согласно утверждению некоторых психологов, чуть ли ни самой основной причиной женского одиночества является чрезмерная самостоятельность представительниц слабого пола.

В наше время перед женщинами открыты те же самые двери, что и перед мужчинами. Поэтому сейчас многие девушки заняты устройством собственной карьеры и продвижением по карьерной лестнице.

Это, конечно, вполне нормальное желание для любого человека, но во всем нужна гармония. Однако занятость и отсутствие времени на личную жизнь - это только половина беды. Нередко многие современные женщины пытаются показывать мужчинам, что они способны добиться всего самостоятельно, и что им не нужна их помощь в чем-либо.

Но не нужно забывать, что мужчины должны чувствовать свою важность рядом с женщинами. Это заложено на уровне их подсознания и о каком-то эгоцентризме со стороны представителей сильного пола здесь речь не идет. Поэтому если женщина ведет себя так, будто ей никто не нужен, найти себе спутника жизни будет крайне непросто.

Слишком сильное желание выйти замуж

Еще одна крайность, из-за которой многие девушки не могут выйти замуж. Как бы странно это не звучало, но происходит это по причине того, что женщина стремится как можно скорее связать себя узами брака с мужчиной.

Психологи убеждены, что женщины, которые все время говорят своим мужчинам о желании побыстрее сыграть свадьбу, только отпугивают их этим.

Бесполезные тренинги

Некоторые представительницы прекрасного пола по причине одиночества обращают свой взор на различные тренинги по строительству отношений с противоположным полом.

Психологи уверены, что помимо полезных советов, которые девушки получают в процессе такого обучения, имеются и очень даже вредные рекомендации. Последние только мешает наивным девушкам обрести свое счастье. На свиданиях женщины начинают вести себя неестественно - так, как было сказано в "учебнике", и это приводит не к самым лучшим последствиям.

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