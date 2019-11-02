Каждая женщина - это тайна за семью печатями, но и мужчины нынче непросты. Некоторые из них таят в себе столько загадок, сколько самый замудрёный сканворд. И как его разгадать, знает только мудрая и проницательная леди.

Сами представители сильного пола часто стыдятся признаться в тайных желаниях. Они предпочитают сохранять их за бронёй брутальности и невозмутимости. Но есть несколько вещей, которые они желают увидеть и почувствовать от любимой женщины. ИА "Экспресс-Новости" предлагает узнать, какие именно, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

1. "Телячьи" нежности

Самый сильный и независимый самец втайне мечтает о ласковых словах и нежных объятиях. Мнение о том, что с мужчинами нужно быть постоянно неприступной железной леди, верно лишь отчасти. Эта игра, несомненно, нравится мужчинам, но она не должна длиться бесконечно. Иначе процесс завоевания утомит вашего избранника. Он попросту перегорит и переключится на дамочку "попроще".

Мужчины грезят о гармоничных отношениях без выноса мозга, глупых обид и сложностей.

Увы, когда они созревают к созданию семьи, они не всегда могут в этом признаться.

2. Даёшь инициативу

Обычно знакомство инициируют именно мужчины. Так уж принято в современном обществе, что леди находятся в режиме ожидания, они пассивны и ждут действий именно от партнёра. Сильный пол тщательно скрывает, что хотел бы передать часть своих "полномочий" женщине.

Они порой устают решать всё самостоятельно и хотят видеть в девушке равноправного участника отношений, которые могут и свидание организовать, и купить билеты на романтический уикенд в Париж.

3. Не только пряники, но и кнут

Бытует мнение, что мужчины, в большинстве своём, ценят стеснительных и робких. Но как их волнует, когда леди вдруг перевоплощается из скромницы в хищную кошечку!

Порой им так хочется ощутить на своей спине ссадины от женских коготков, а иногда и пощёчину получить.

Не стоит воспринимать этот совет как призыв к немедленным действиям. Пробуйте, экспериментируйте, проявляйте агрессию, но уместно и умеренно. Это поможет разрядиться психологически вам обоим, выбросить негативную энергию и трансформировать её в дикую страсть.

4. Свободу!

Прилипчивых и постоянно контролирующих их женщин мужчины стараются избегать. Да, им нужна поддержка и участие, но они терпеть не могут, когда их "душат" любовью и заботой.

Из этого сладкого плена им хочется вырваться как можно скорее, пока не стало слишком приторно и тошно.

Рядом необходимо быть в действительно сложные моменты, когда партнёр переживает потерю работы или, не дай бог, смерть близкого человека. Но если мужчина хочет побыть в уединении, надо предоставить ему эту возможность.

5. Эксперименты в интиме

Качество "постельной" близости для мужчины очень важно. Он тайно вожделеет новых открытий, экспериментов, которые разнообразят и укрепят ваши отношения. Тут главное знать меру и не "перекармливать" партнёра.

Перемежайте спокойные ночи с бурными, а если он сильно устал, "отпахав" на работе несколько смен, дайте ему просто поспать.

Мужчины очень ценят, когда их желания девушка улавливает с полунамёка.

6. Роскошь и ухоженность

Каждый мужчина мечтает видеть рядом с собой не замарашку-золушку, а красивую принцессу. Это сильному полу позволительно ходить по дому иногда небритыми, в рваной футболке. Метросексуалов, чрезвычайно следящих за своей внешностью, среди самцов мало. А вот девушка обязана быть ухоженной всегда. В любое время суток. Мало того: партнёр обязательно оценит, если вы будете заставлять его менять рубашку почаще, подбирать галстук в тон и намекать на то, что неплохо бы подстричься.

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