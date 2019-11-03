Группа из двадцати лучших студенток Института авиации и туризма в Чэнду на юго-западе Китая выдержала последний экзамен перед получением дипломов. Специально для будущих бортпроводников был разработан комплекс испытаний, который способен подготовить их к любой чрезвычайной ситуации, которая только может возникнуть в воздухе и стать угрозой для жизни пассажиров. Как готовят к работе стюардесс в Китае, в фотогалерее "Газеты.Ru", передает Day.Az.

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