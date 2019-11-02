Кевин Парри из Торонто (Канада) любит удивлять общественность трюками, которые могут показаться чуть ли не магией, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

На сей раз молодой человек делал селфи перед зеркалом, и на первый взгляд всё смотрится вполне нормально и логично. Вот только дальше камера отъезжает назад, и мы видим, что автор ролика вовсе не Кевин, а некая таинственная персона, которая в зеркале не отразилась.

Поражённые зрители теперь гадают, как трюкач сумел создать такую иллюзию, но Кевин на то и "волшебник", чтобы не открывать все свои секреты.

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