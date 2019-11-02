Портал IOL перечислил самые раздражающие поступки "плохих туристов", которые могут злить местных жителей или других путешественников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь, считает автор материала, туристам не стоит сравнивать ту страну или город, куда они прибыли, со своей родиной. "Никто не хочет слышать о том, насколько прекрасна ваша страна, когда речь идет о кухне, развлечениях и отелях", - говорится в тексте. В противном случае путешественнику лучше сразу заказать обратный билет.

Вдобавок следует помнить об умеренном употреблении алкоголя и не напиваться до "потери сознания". Наконец, отмечается в материале, особое внимание стоит уделить своему поведению в торговых точках. "Не пытайтесь настаивать на сделках, которые будут стоить продавцу прибыли", - советует автор.

Кроме того, журналист советует не производить фото- и видеосъемку в местах, где это запрещено, а также в целом рекомендует вести себя согласно установленным правилам, с уважением относиться к местным жителям и не думать, что раз гость "поддержал местную экономику, то все оказывается в его распоряжении".

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