Есть общепринятые приметы, а есть те, которые свойственны только определенной группе людей. Такой список "поверий" формируется десятилетиями, и у заключенных он тоже есть. Рамблер рассказывает, во что верят те, кто сидит в тюрьме и "бывалые", передает Day.Az.

Для тех, кто на свободе

В криминальном мире очень много примет, связанных с делами, переговорами, гибелью и попаданием в тюрьму. Например, при разговоре с другими "ворами в законе" нельзя класть на стол шапку, в ином случае одного из участников разговора могут арестовать. Особенно бывшие заключенные не любят фотографироваться. Отчасти эта примета связана с тем, что по фотографии легче найти и опознать человека. Если их попытается кто-то запечатлеть перед "делом" или "стрелкой", то непременно получат неприятности. "Воры в законе" вообще не развлекаются перед важными событиями, будь то суд или простые переговоры. У них очень много примет, связанных с "делами". Например, перед важной сделкой лучше о ней никому не рассказывать, иначе она сорвется. Многие обычные приметы для них будут работать совершенно наоборот. Встреча с черной кошкой - к удаче, а разбитое зеркало сулит долгую жизнь.

Для тех, кто в тюрьме

У тех, кто уже сидит в тюрьме, есть другие приметы. Причем они связаны не только с выходом на свободу. "Вечер в хату" - традиционное приветствие для новичка, которое сулит ему удачу в тюрьме. Уже в камере есть свои приметы: если свет мигнул один раз, то скоро придет новенький; если два раза, то скоро кто-то из сидящих выйдет на свободу. Также есть приметы, связанные с едой. Если заключенный уронил ложку, у него будут гости в виде любимой или родных. При найденном лавровом листе в супе заключенного ждет письмо. То же самое несет и увиденный в камере паук. Белые цветы в местах лишения свободы считаются дурными вестниками, как и птицы, которые стучатся в окно. Если такое происходит, значит, заключенный не скоро выйдет на свободу. При освобождении из тюрьмы преступник не должен смотреть на свою камеру и оборачиваться на здание.

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