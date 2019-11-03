Медведи считаются молодым видом животных, им всего около пяти миллионов лет. Если сравнить с крокодилами, то зеленые зубастые хищники появились 83,5 млн лет назад. Про медведя знают даже самые маленькие жители нашей планеты, особенно в России. Мишка, Мишенька, Медведко. А сколько русских народных сказок с косолапым героем мы знаем из детства.

Day.Az со ссылкой на ИА "Экспресс-Новости" расскажет малоизвестные факты об этом хитром, сильном, очень умном и выносливом животном. Медведи считаются хозяевами леса. Обитают, в основном, на севере. В южном полушарии нашей планеты их тоже можно встретить, правда, там водится другой вид этих зверей. Так, сейчас насчитывается всего восемь видов медведей. Опасность для них может представлять только человек, для других обитателей леса они почти неуязвимы. Приведем несколько интересных особенностей этих удивительных животных:

Если бурые медведи дерутся, то большого вреда они друг другу не причиняют. Они могут серьезно покалечить друг друга, если начнут соперничать за самку во время сезона размножения.

Медведи прекрасно плавают и могут переплыть реку или озеро шириной в пять и даже больше километров.

Медвежата рождаются очень маленькими, гораздо меньше, чем новорожденный человеческий младенец. Вес только что родившегося на свет медведя не превышает одного килограмма.

Медвежье молоко по калорийности втрое превосходит коровье.

Медведи прекрасно лазают по деревьям, но ветки и сучья дерева способны выдержать вес только молодого бурого медведя.

Эти могучие звери питаются в основном растительной пищей: грибами и ягодами. Животная пища в их рационе составляет всего лишь 25%.

Они прекрасно бегают, и, если будет необходимость, медведь способен развить скорость до 60 км/ч.

Интеллект у медведей развит очень высоко. Так, например, чтобы обезвредить охотничий капкан, они бросают в него палку.

По последним исследованиям ученых, некоторые виды медведей, например, медведи-барибалы, умеют считать.

Чтобы укрыться от человека, медведь может неподвижно стоять за деревом или спрятаться за камнем.

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