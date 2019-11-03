Красота, особенно женская - понятие субъективное. Однако, скорее всего, вы замечали, что одни женщины отвечают классическим канонам красоты, известным еще со времен Древней Греции, а другие куда менее женственны. На самом деле, никакой магии тут нет. Все дело в том, что у женственных представительниц прекрасного пола обычно высокий уровень гормона под названием эстроген.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Прежде всего, давайте разберемся, что это такое. Эстрогены - это общее название стероидных (то есть, обладающих высокой активностью) женских половых гормонов, вырабатывающихся в яичниках. На самом деле, эстрогены есть и в мужском организме, так же как в женском присутствует "маскулинный" гормон тестостерон, говорится в исследовании 2002 года "Производство андрогенов у женщин" австралийского специалиста Генри Баржера.

Однако наличие нормального уровня эстрогенов критически важно скорее для женщин, чем для мужчин. Благодаря этим гормонам формируется четкий менструальный цикл, а также поддерживается в тонусе способность рожать детей. Так написано в одном из самых авторитетных и старейших работ на тему эстрогена "Биохимия ароматы: значение для женской репродуктивной физиологии", опубликованной в августе 1982 года.

Как же эстрогены связаны с традиционной женственностью? Эти гормоны оказывают мощное феминизирующее влияние на наш организм, а именно: способствуют развитию матки, влагалища, а также росту груди, то есть, проще говоря, помогают формироваться первичным и вторичным половым признакам. Поэтому женственность в традиционном понимании этого понятия зависит как раз от уровня эстрогена. В частности, об этом подробно рассказывала доктор Анания Мандал, профессор одного из государственных медицинских колледжей в Индии в статье на медицинском портале News Medical Life Sciences.

Итак, женственная фигура с округлыми формами и большой грудью формируется благодаря эстрогенам. Низкий уровень этого гормона дает обратный эффект: то есть, женщина может выглядеть "по-мальчишески", быть угловатой и даже мужеподобной. Так как количество эстрогена заложено в каждом из нас от природы, сегодня стандарты женской красоты гораздо более размыты и гибки, чем в прошлом.

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