Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" посоветовала отказаться от алкоголя и ряда продуктов, если у человека плохое настроение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, он сначала приподнимает настрой, а после наступает интоксикация и обезвоживание, а "самочувствие и настроение падают".

Также Соломатина советовала не есть сладкое на голодный желудок. Она объяснила это тем, что "уровень глюкозы резко повысится, а потом так же резко упадет. Результат - легкую эйфорию сменят усталость, раздражительность".

Диетолог предостерегла от желания поесть соленое: сначала это придаст бодрость, а после приведет к упадку сил. Это относится и к колбасам, сосискам, бекону и любому другому вид обработанного мяса. Кроме того, она предложила отказаться от жирного мяса и салатов под майонезом - эти блюда усугубят настроение, так как "желудок "оттянет" для переваривания тяжелой пищи изрядное количество крови". Это приведет к усталости и ухудшению настроения. Улучшить настроение, по словам диетолога, помогут бананы, помидоры, цитрусовые, а также грибы вешенки. Также врач советует съесть морковь, темный шоколад, орехи, йогурт и кисломолочные продукты. Однако она предупредила, что шоколад способен вызвать головную боль. Помогут перебороть плохое настроение и сложные углеводы: овсянка, паста с морепродуктами, жирная рыба. "Хороши также финики, сухофрукты и зеленый чай", - подытожила Соломатина.

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