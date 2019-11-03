Ученые установили отсутствие жизнедеятельности в долине Даллол в Эфиопии.

Об этом сообщает Nature Ecology & Evolution, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что долина является одним из самых жарких мест на Земле. Дневные зимние температуры там, как правило, превышают +45°C. Кроме того, Даллол и его окрестности демонстрируют уникальные сочетания физико-химических параметров

В результате исследования, ученые доказали невозможность существования в такой среде каких-либо живых организмов.

Отмечается также, что наличие воды - главный критерий обитания жизни. Однако, даже на Земле, как выяснилось, есть места, лишенные всякой жизни, несмотря на наличия в них воды.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın