Жительница острова Бруни в Австралии выложила в социальную сеть фото загадочного существа, которое похоже на человеческий мозг. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, когда она дотронулась до существа, у нее онемела рука.

Женщина добавила, что это был не единственный случай, когда она видела такое животное.

"Может кто-нибудь сказать мне, что это такое? Я и моя мама продолжаем видеть их на пляже", - написала она в Facebook, прикрепив фото.

Куратора зоологии беспозвоночных в Тасманском музее и художественной галерее доктор Саймон Гроува считает, что это существо вероятнее всего является асцидией. По его словам, это беспозвоночное животное, обитающее в мировом океане. Они живут, прикрепляясь к чему-либо.

При это никоторые предположили, что это может быть морское перо, животное, от прикосновения к которому могут онеметь конечности.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın