Эксперты рассказали, как можно сжечь жир, не прибегая к физическим упражнениям. Об этом сообщает издание Food News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, помочь похудеть могут богатые белками продукты.

Исследования показали, что прием пищи с высоким содержанием белка снижает потребление энергии, это в дальнейшем приводит к сокращению накопленного жира.

Рекомендовано также избегать сладких напитков, способствующих увеличению веса.

Ученые также уверены, что необходимо соблюдать специальный режим питания, есть только в течение определенного периода времени.

Специалисты советуют уменьшить стресс, высокий уровень которого значительно влияет на режим питания и увеличивает тягу к высококалорийным продуктам.

А также, по словам экспертов, необходимо высыпаться для восстановления сил организма.

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