Пёс не смог сдержаться и, увидев, как пышнотелая хозяйка "отжигает" под лязгающие звуки, повторил её движения. Необычная парочка танцоров, исполняющих ритмичные движения под очень странное музыкальное сопровождение, было запечатлено участником вечеринки. Видеосюжет, размещённый недавно на странице испаноязычных любителей животных в Facebооk, вызвал непередаваемые ощущения у более ста тысяч пользователей, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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