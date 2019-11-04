При всех своих недостатках Wikipedia служит сегодня источником информации "по умолчанию" для любых ситуаций - от разрешения споров за барной стойкой до первичной подготовки к написанию научных работ. Повысить доверие к этой информации должен совместный с Internet Archive проект. Он позволит просматривать текст бумажных книг, на которые ссылаются статьи в онлайн-энциклопедии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По правилам "Википедии" каждое утверждение в статье должно быть подтверждено ссылкой - иначе другие редакторы могут сопроводить его пометкой о необходимости ссылки на источник. Но не все источники доступны онлайн - например, пишет Wired, статья о Мартине Лютере Кинге содержит отсылки к 66 печатным книгам.

Теперь в англоязычной Wikipedia можно будет, если статья ссылается на книгу, по клику открыть двухстраничный отсканированный отрывок из неё (конечно, добавивший ссылку автор должен был для этого указать страницу). Более того, можно взять книгу целиком почитать за две недели, прямо как в библиотеке, если только этого не сделал уже кто-то ещё.

Internet Archive давно задался целью оцифровать все книги на свете. До этого ещё далеко, но на данный момент в Wikipedia доступно 130 000 ссылок на 50 000 книг из Internet Archive. В случае успеха проект поможет студентам, журналистам и всем тем, кто хочет проверить достоверность ссылок в крупнейшей мировой онлайн-энциклопедии.