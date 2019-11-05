Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день. Звезды благоприятствуют общению и повышенной активности, однако есть и подвох - эмоции часто будут преобладать над логикой. Другими словами, сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны - остается под вопросом. Возможно, что большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным. Будьте осторожнее в общении: дипломатичность сегодня не на высоте, так что возможны конфликты на пустом месте.

Овен

Сегодня поведение Овна не будет отягощено излишними рамками условностей и приличий! Овну может даже на время показаться, что он выше этого. А вот окружающие могут быть на этот счет совсем другого мнения. Глядя на такую свободу действий, они могут сделать не самые лестные для Овна выводы. И еще: будьте осторожнее с любопытством! Сегодня оно может завести вас слишком далеко.

Телец

Сегодня эмоции Тельца то и дело будут колебаться где-то между понятиями "надо" и "хочу". С одной стороны, накопившиеся дела будут настоятельно требовать заняться ими, с другой же - Тельцу захочется отвлечься от рутины и заняться чем-нибудь интересным. Чтобы не маяться в сомнениях, Тельцу стоит попробовать найти такое занятие, в котором полезное совмещается с приятным. Ну, или хотя бы расписать свой день так, чтобы в нем нашлось место и тому, и другому.

Близнецы

Сегодня день у Близнецов будет насыщен общением с самыми разными людьми! Возможны новые интересные знакомства или встречи, которые изменят текущие планы Близнецов. И хотя никаких радикальных перемен звезды гороскопа сегодня не обещают, тем не менее, день может быть богатым на интересные повороты и новые впечатления. Хорошим решением для этого дня будет совершить небольшое путешествие - как минимум, прогулку за город.

Рак

Сегодня на повестке дня у Рака первым пунктом будут стоять споры, ссоры и различного рода выяснения отношений. Увы, ко всему остальному звезды гороскопа сегодня склоняют Рака мало. А вот что касается споров и ссор, то их количество будет прямо пропорционально числу разговоров. Иными словами, сегодня Раку лучше свести общение с окружающими к минимуму. Ну, или хотя бы запастись терпением.

Лев

Сегодня в мысли Льва настойчиво будет врываться ветер дальних странствий. Постарайтесь не обнаруживать этого перед начальством - вряд ли оно это оценит. Но и противиться такому поветрию тоже не стоит. Гораздо лучше потратить день, чтобы обдумать и спланировать какие-нибудь будущие поездки или путешествия. Если вы еще не решили, где проведете отпуск или ближайшие выходные, сегодня самое время этим заняться!

Дева

Что-что, а информационный голод Деве сегодня не грозит! Она рискует с головой погрузиться в атмосферу интриг, слухов и сплетен. Дева может даже и сама не заметить, как станет разносчиком какой-нибудь не самой достоверной информации. Постарайтесь при этом хотя бы не скатываться до огульной критики (даже за глаза). Иначе это может осложнить ваши отношения с окружающими.

Весы

Сегодня Весам крайне полезно совершить выход в свет. То есть оказаться в тех местах, где обычно собираются если и не сливки общества, то, по крайней мере, публика со вкусом и статусом. Можно, к примеру, посетить модный клуб, премьеру нового фильма или интересную выставку. Именно в этих местах Весы сегодня имеют все шансы завести неожиданное знакомство, которое впоследствии очень благотворно скажется на их судьбе.

Скорпион

Сегодня Скорпиону неплохо будет устроить у себя дома настоящий праздник, позвать в гости друзей (особенно тех, с кем он давно не виделся). И не надо привязывать праздник к какому-либо поводу или дате, можно просто организовать обычные дружеские посиделки - они сегодня обещают пройти на удивление весело и душевно. Единственное, Скорпиону следует не слишком увлекаться спиртными напитками и избегать скользких тем в общении.

Стрелец

Сегодня Стрельцу совершенно дикой покажется сама мысль о том, что можно усидеть в четырех стенах. Не важно как, и не важно куда, - сегодня для Стрельца главное совершить если и не путешествие, то хотя бы элементарную прогулку. А еще лучше будет отправиться в какой-нибудь клуб или на вечеринку. Без этого Стрелец рискует совершенно закиснуть и впасть в беспросветное уныние.

Козерог

автра Козерогу захочется устроить праздник, причем не столько для тела, сколько для души. Этот день хорошо провести в общении с любимым человеком, желательно в романтической обстановке хорошего ресторана. А вот сложных и тем более скользких тем в разговоре Козерогу сегодня лучше избегать. Поговорите о чем-нибудь пустяковом, но приятном, а все серьезные дела отложите на потом.

Водолей

Чем-чем, а сдержанностью Водолей сегодня отличаться не будет! Попытаться быть сдержаннее, конечно, не помешает, но вряд ли это получится. Сегодня Водолей может наговорить окружающим кучу гадостей и обрести кучу врагов. Но может и наоборот: переключиться на позитив и обрести такую же кучу друзей. В любом случае, сегодня эмоции Водолея будут очень сильны и заразительны, а желание высказывать свои мысли вслух - не всегда уместно и безопасно.

Рыбы

Сегодня Рыб потянет туда, где люди веселятся, и жизнь бьет ключом! При этом эмоции самих Рыб не будут выплескиваться через край. Просто им будет приятно находиться в веселых компаниях, заражаясь беззаботной атмосферой общего праздника. Поскольку ни к чему другому звезды гороскопа сегодня Рыб не склоняют, то почему бы и не провести свободное время на какой-нибудь вечеринке или в клубе?

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