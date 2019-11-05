Редкому человеку, попавшему в казино, удаётся выйти оттуда, не сыграв ни в одну игру. Казино заинтересованы в том, чтобы люди оставляли им деньги, поэтому применяют уловки, которые заставляют потенциальных игроков начать и продолжать играть. Рамблер расскажет о некоторых из таких трюков, передает Day.Az.

1. Казино проектируются и строятся в виде лабиринтов. Пока посетитель дойдёт до выхода, он наверняка сыграет в одну-две игры, потратив ещё немного денег.

2. Чтобы клиенты чувствовали себя комфортно, им предлагают бесплатные напитки. Расслабившись, игроки могут остаться в казино ещё на пару часов.

3. Фишки вместо наличных денег в казино используются потому, что с ними гораздо проще расстаться, ведь оторвать от сердца пару купюр куда сложнее, чем бросить на игровой стол горку фишек.

4. В казино нет часов. В этом есть смысл: клиенты не контролируют, сколько времени они уже провели за рулеткой или покером.

5. По этой же причине в залах нет окон, ведь наступление темноты намекает, что пора ехать домой. Кроме того, уличный пейзаж отвлекает внимание от игры.

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