Мы привыкли считать мужчину добытчиком и главой семейства. И последнее слово чаще всего стоит именно за мужчиной. Но, как оказалось, на Земле существует, как минимум, пять мест, куда мужчинам лучше всего не соваться. Рамблер подробнее расскажет о каждом из этих мест, передает Day.Az.

Штат Мегхалая, Индия

В индийском штате Мегхалая женщины обладают властью в любой сфере жизни. Они находятся во главе племени, ведут все семейные дела: от распоряжения деньгами до присвоения фамилий собственным детям. В свою очередь, мужчины делают все, чтобы противостоять матриархату. По такому случаю они даже создали организации по защите их прав.

Племя Минангкабау, Индонезия

Индонезия является мусульманской страной, где, по идее, женщина должна следовать за своим мужчиной. Но только не в племени Минангкабау. Мальчиков семи лет по традиции отправляют в религиозную школу. По ее окончании, они покидают родные места и возвращаются только после того, как получат жизненный опыт и начнут зарабатывать. В то время как мужчины отсутствуют, все дела ведут женщины.

Народ Калаши, Пакистан

Считается, что народ Калаши - потомки воинов Александра Македонского. Это неконфликтный народ, чья численность около трех тысяч человек. В этом месте женщина выбирает себе спутника жизни для продолжения рода. И если он чем-то ей не понравится или не угодит, она может выгнать его из дома и найти себе другого. В народе Калаши женщина - глава семьи, а у мужчины нет никаких прав перечить женщине.

Селения в районе Гималаи

В некоторых гималайских селениях женщина может взять в мужья сразу несколько мужчин. Создать так называемый гарем. Эти селения находятся на территории северной Индии, Непала и Бутана.

Народ Мосуо, Китай

Здесь женщины обладают настолько большой властью, что они не создают семей. Они могут пригласить к себе в дом абсолютно любого мужчину, а тот не имеет права отказываться. Если в таком союзе появляются дети, то они живут у родственников по материнской линии.

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