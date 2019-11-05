В 1897 году, согласно переписи населения, в Российской империи жили 125 миллионов человек. К "благородному сословию" относился всего 1% населения - то есть примерно 1, 25 млн человек. Из них 28,6% назвали родным языком польский, 5,9% - грузинский, 5,3% - татарский, балтийские языки считали родными около 3,5% дворян, а немецкий был родным у 2% знати. Родным русский язык назвали всего 53% дворян. Однако это не значит, что все они были русскими (великороссами). Среди русскоязычных дворян было много малороссов (украинцев), белорусов, обрусевших потомков древних литовских и татарских родов. Наиболее яркими представителями последних были князья Юсуповы.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Историк Николай Загоскин подсчитал, что примерно две трети самых знатных дворянских родов в Российской империи имели иностранные корни. Самая родовитая знать часто вела свой род от татар, перешедших на русскую службу еще при Иване Калите. Таких семей было 120. Польско-литовские корни имели 223 рода, более 120 семей имели предками немцев, англичан, шотландцев, французов, "понаехавших" в Россию при Петре I и позже. Известно, что поэт Михаил Лермонтов имел шотландские корни. Считается, что одним из его предков был знаменитый шотландский поэт Томас "Рифмач" Лермонт, которого, по шотландской легенде, однажды похитили феи.

От Рюрика вело свое происхождение 168 родов, от различных русских бояр - еще 43 рода.

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