Наказавший хозяина за скупость кот насмешил Сеть - ВИДЕО
В Сети распространилось видео, на котором кот наказал своего хозяина за нежелание поделиться едой, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах видно, что мужчина то и дело подносит вилку с едой к мордочке кота, который сидит у него на плече, и в последний момент отводит руку. Так продолжается несколько раз.
Котик жалостно продолжает тянуться в очередной попытке заполучить кушанье, как вдруг хозяин сам съедает лакомый кусочек. В ответ на это усатый бьет лапой в глаз скупому владельцу.
Такое поведение кота повеселило пользователей Сети - видео набирает все больше просмотров.
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