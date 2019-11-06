Сегодня звезды гороскопа обещают, что многое у вас может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы - находить неожиданное изящное решение. Однако легкость действует расслабляюще - вам может показаться, что никуда торопиться не надо, и что на следующий день все будет даваться так же легко. Не поддавайтесь этому чувству и дайте лени бой - только сегодня вы, если захотите, можете свернуть горы и решить те задачи, которые в обычный день вам не под силу. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.

Овен

Сегодня лучшее, что может сделать Овен, - это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь - пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

Телец

Сегодня в голову Тельцу может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще сегодня у Тельца будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день перекладывания бумажек - ничем другим им заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Близнецов будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что могут сделать сегодня Близнецы, - это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Рак

Сегодня лучшим решением для Рака будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, сегодня Раку будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у него живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Рака сегодня небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.

Лев

Сегодня врагам и недоброжелателям Льва можно только посочувствовать! Все кто в этот день стоят у Льва на пути, рискуют понести большие потери. Сегодня изобретательность Льва способна здорово помочь ему не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.

Дева

Сегодня звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Деву, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать ее до самого вечера. Если Дева не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет - тут уж ничего не поделаешь!

Весы

Сегодня день у Весов обещает складываться на редкость удачно, любые дела в их руках будут спориться. Весы способны удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Сегодня вам по плечу взяться за действительно большие дела!

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа щедро наполняют Скорпиона спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Скорпион желает чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от его инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если сегодня у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

Стрелец

Сегодня у Стрельца день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Стрельцу захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что сегодня эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот "какое-то время" может так никогда и не наступить.

Козерог

Сегодняшний день у Козерога обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, сегодня Козерог может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит его в этот день, не сможет ему помешать. Она проявится лишь в том, что Козерог будет способен быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Водолей

Сегодня лучшим решением для Водолея будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Сегодня только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Водолея еще будет время в другие дни.

Рыбы

Сегодня любые начинания Рыб обещают быть очень успешными! Быть может, их будет удивлять инертность окружающих, но Рыбы сумеют найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Рыбам те дела, которые зависят от их личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.

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