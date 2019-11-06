Как оказалось, майские пикники, вечные шашлыки, жирные салаты и алкоголь могут неслабо ударить по нашему здоровью. Справляться со всеми последствиями застолий приходится кишечнику и, конечно же, печени. Редакция WMJ.ru нашла 5 самых опасных продуктов и напитков, которые могут навредить нашему организму, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Печень - один из самых важных внутренних органов - работает как универсальный фильтр организма: помогает убирать излишки гормонов, абсорбировать лекарства, образовывать ферменты для расщепления токсинов, а еще вырабатывает желудочную желчь для облегчения пищеварения и обеспечивает поступление глюкозы в мозг. Учитывая, сколько всего делает этот орган, перегружать его лишними токсинами, конечно же, не стоит. Редакция WMJ.ru нашла 5 продуктов и напитков, употребление которых может плохо сказаться на здоровье печени. Подробнее о каждом читай далее.

Алкоголь

Первый враг печени известен всем - это алкогольные напитки. Как ни посмотри, но спирт воспринимается нашим организмом как яд, от которого нужно скорее избавиться, поэтому печень активно включается в работу и начинает вырабатывать ферменты, расщепляющие этиловый спирт. Разовые нагрузки не слишком вредят организму, однако при употреблении трех бокалов вина каждый день или больших дозах алкоголя на выходных ты рискуешь заработать цирроз печени. Ацетальдегид - продукт распада алкоголя - провоцирует нарушение работы печени: здоровые клетки заменяются жировыми, а сам орган увеличивается в размере и начинает хуже работать. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более одного бокала объемом 150 мл вина в день.

Сахар

Сахар, как оказалось, опасен не только для молодости кожи, но и для здоровья печени. Причем под сахарами мы имеем в виду как сахарозу, так и безобидную на первый взгляд фруктозу. Употребление сахара приводит не только к развитию сахарного диабета, но и к нарушению работы клеток печени, а также препятствует их обновлению. Чрезмерное употребление сахара может спровоцировать увеличение размеров печени за счет образования жировой ткани вокруг органа. При этом жировая ткань не способна выполнять функции клеток печени и только замедляет и усложняет работу по производству ферментов и избавлению от токсинов. Постарайся по максимуму урезать объемы потребляемого сахара и фруктозы, в том числе сладких напитков, конфет, готовых завтраков, засахаренных мюсли и даже йогурта с вкусовыми добавками.

Натрий

Натрий - это соль, универсальный консервант, который содержится в консервах, мясных изделиях - колбасе, сосисках, беконе и карбонаде. Соль при употреблении в разумных пределах полезна и не вредит здоровью, однако из-за того, что производители продуктов добавляют натрий буквально во все, то и о разумном потреблении речи идти не может. Чрезмерное потребление соли приводит к деформации клеток печени и препятствует воспроизводству новых, а значит, природному фильтру приходится справляться со всеми токсинами силами оставшихся борцов. Ничего удивительного, что рано или поздно печень перестанет выдерживать такие нагрузки. Постарайся заменить соль натуральными приправами, а также отказаться от их искусственных заменителей - бульонных кубиков и приправ с консервантами.

Продукты с трансжирами

Печень крайне восприимчива к жирным продуктам, ведь потребление холестерина, как плохого, так хорошего, может стать причиной липидного дисбаланса. Особенно вредны продукты с трансжирами. Этот ингредиент повышает уровень плохого холестерина и снижает уровень хорошего. Такой дисбаланс может стать хроническим, если ты регулярно потребляешь маргарин, а также жаренные в масле или во фритюре продукты: при нагревании безобидного растительного масла также образуются трансжиры. Стоит совсем исключить из своего рациона пончики, майонез и магазинные соусы, картофель фри, маргарин, а также продукты, его содержащие, - торты и пирожные, и тогда не только печень, но и фигура скажет тебе за это спасибо. Всегда смотри состав того, что ты покупаешь. Если в продукте есть трансжиры, возвращай товар на полку.

Красное мясо

В мясе ненасыщенных трансжиров нет, зато есть насыщенные жиры, которые содержатся во всех продуктах с высоким содержанием белков. Насыщенные жиры никак не влияют на "хороший" холестерин, зато повышают плохой. Помимо этого, при жарке мяса образуются канцерогены - бензопирены, которые оседают на вкусной хрустящей, зажаренной корочке. Перерабатывать как жиры, так и вредные вещества приходится опять же печени.

Впрочем, от двух выездов на пикник в период майских праздников и летних каникул с печенью ничего не будет. Главное - не нагружать ее сопутствующими отдыху на природе продуктами - сладкими напитками, алкоголем и соусами к мясу.

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