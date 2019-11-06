Эта процедура не является мойкой, как многие из вас могли подумать. Рамблер подробно расскажет, какой смысл несет эта "водная арка", передает Day.Az.

"Водная арка" - это традиция, которую соблюдают в честь знаковых событий для самолета. Еще до авиации такая традиция существовала у мореплавателей. "Водную арку" проделывали для кораблей, которые пересекли определенную отметку, например, заплыли в порт или пересекли море.

В авиации впервые водную арку проделали для капитана Boeing 767 в Солт-Лейк-Сити, когда того провожали на пенсию. В 90-х "водная арка" стала набирать популярность и по сей день остается традицией не только для почетных сотрудников авиакомпаний, но и для самолетов, впервые прилетевших в аэропорт. "Водной аркой" выражается приветствие самолета и экипажа. Встречу "водной аркой" проделывает пожарная техника.

Данная процедура чаще всего проводится зимой, но уже по другим причинам. "Водная арка" служит специальной обработкой для любого самолета в это время года. Его обливают горячей водой, чтобы убрать с него снег и грязь, а затем обрабатывают специальным реагентом из смеси этиленгликоля и противокоррозионной присадки. Если не проделать эту процедуру, то может образоваться наледь, что поведет за собой ухудшение аэродинамики, и в таком случае самолет может упасть.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın