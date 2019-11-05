Не секрет, что любое производство негативно влияет на окружающую среду, загрязняя воздух, воду и почву. Процесс изготовления кожаных изделий к тому же пагубно сказывается на здоровье работников обувных фабрик и заводов.

Янг-Ли (Young-Lee) из Обернского университета предложила гораздо более щадящую для экосистем Земли замену натуральной коже, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Надо отметить, что исследовательницу давно интересовала возможность использования отходов пищевой промышленности для создания долговечных перерабатываемых материалов.

В поисках новых решений её научная группа разработала многообещающую биоразлагаемую замену коже. Что интересно, альтернатива производится из побочных продуктов производства зелёного чая.

И вот теперь исследователи выяснили, что содержащий целлюлозу материал, полученный из отходов изготовления этого напитка, имеет качества, близкие к свойствам натуральной кожи.

Исследуя возможности применения полученного биоразлагаемого вещества, американские эксперты предположили, что материалы на его основе будут настолько же удобны, прочны и комфортны в использовании, как и традиционная кожа для пошива обуви.

Правда, разработчиков ожидало небольшое затруднение. Один слой такого кожзаменителя плохо переносил дождь или снег и быстро терял свои полезные свойства. Поэтому авторы работы решили "усилить" безопасную целлюлозу другими "экологически нейтральными" тканями.

В своём эксперименте исследователи укрепили внешний слой из чайной целлюлозы тканью из конопляного волокна. Затем с помощью вторично переработанной хлопчато-бумажной ткани (денима) учёные дополнительно скрепили эти два слоя.

Изображение многослойной структуры кожзаменителя.



На следующем этапе экспериментаторы создали самую настоящую пару экологически чистой обуви. Группа Ли проанализировала вес, эстетические качества, воздухопроницаемость, тепловой комфорт, прочность и смачиваемость своего изобретения и сравнила их с кожаным аналогом.

Исследователи обнаружили, что созданная ими модель ничуть не уступала традиционной кожаной обуви. Дышащий "чайный" материал оказался лёгким и крепким, а по степени комфорта в носке даже превосходил классические туфли, сообщают изобретатели.

Кстати, учёные обнаружили любопытное явление. Пара из зелёного чая изнашивалась более равномерно, чем традиционные экземпляры. Но, несмотря на отличные качества разработанного специалистами продукта, кое в чём он, всё же, уступал привычной коже.

Туфли из искусственной кожи быстрее намокали и несколько дольше сохли, сообщают исследователи в своей научной статье в издании Clothing and Textiles Research Journal.

Сегодня проект всё ещё находится на стадии изучения и дальнейшего усовершенствования. Так, американские исследователи ищут способы улучшить водоотталкивающие свойства экообуви и сделать её пригодной для обычного повседневного ношения.

"Модная индустрия из сезона в сезон, из года в год производит новые товары, стремясь удовлетворить потребности и желания потребителей. Настало время серьёзно подумать о том, что в конечном итоге происходит со всей этой продукцией. В интересах человека, общества и самой планеты нам необходимо найти новые пути создания долговечных материалов. Пора внедрять более здоровые альтернативы в производство", - делится Янг-Ли в пресс-релизе университета.

По мнению авторов статьи, результаты их научной работы свидетельствуют о большом потенциале многослойного биоразлагаемого материала в качестве заменителя кожи. Учёные планируют также создать для швейной промышленности другие продукты на основе этого возобновляемого ресурса.

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