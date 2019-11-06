Блогер Кирилл Терешин, более известный как Руки-Базуки, решил добавить к своей скандальной репутации ещё один сомнительный эпизод, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Этой ночью в одном из иркутских стриптиз-клубов небольшая, но отчаянная публика имела счастье наблюдать за перформансом известного блогера. Перед выступлением основных звёзд Терешин решил попробовать себя в новом деле и во время репетиции вышел на сцену к пилону, комментируя происходящее.

"Самец вышел работать стриптизёром. Девочки, смотрите, какая моя молодость красивая" - сказал Кирилл Терешин

Присутствовавшие на перформансе парни не стали долго думать и достали камеры. Хоть у Терешина и не хватало опыта в подобных делах, всё с лихвой окупилось старанием, оригинальностью и честностью. "Как теперь с ним в одном номере ночевать?" - пошутили за кадром, и оператор зашёлся смехом. Стоит ли ожидать расширения профессиональной сферы блогера, пока не ясно.

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