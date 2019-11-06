Осень уже полностью вступила в свои права и скоро начнет борьбу со своей извечной соперницей за право украсить своими цветами природные пейзажи. Сегодня мы хотим показать вам, насколько прекрасна осень на примере фотографий, сделанных в разных городах, где осень позволила себе раскрыться по-разному.

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