По всему миру используется множество дорожных знаков.

Если вы не можете понять, что значат пять черных точек на желтом фоне в Швеции или жаба на табличке в Германии, тогда подборка самых необычных знаков для вас.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Известия".

Этот указатель вовсе не обозначает провал автомобиля в текстуры, а сигнализирует в Чехии о возможном образовании тумана.

Такой дорожный знак в Швеции указывает, что дорогу могут переходить люди со слабым слухом.

Это предупреждение о слабовидящих пешеходах, опять же в Швеции.

В Омане этот знак означает, что на дороге может образоваться песчаная дюна.

Осторожно, школьники! Словения.

Этим знаком в румынском городе Печичи водителей предупреждают о возможном появлении на дороге пьяных людей.

Табличка, предупреждающая в Германии о возможном несанкционированном появлении на дороге мигрирующих жаб.

Знак указывает, что на дороге запрещены автостопщики.

Таким знаком в ЮАР борются с нелегальной торговлей вдоль дорог.

Такие таблички есть в граничащих с Мексикой штатах США: они оповещают о возможном выходе на дорогу нелегальных мигрантов.

В спокойной Бельгии водителям иногда запрещают пользоваться даже круиз-контролем. В паре с этим знаком идет табличка с указанием массы машин, на которые распространяется ограничение.

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