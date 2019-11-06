Самые необычные дорожные знаки
По всему миру используется множество дорожных знаков.
Если вы не можете понять, что значат пять черных точек на желтом фоне в Швеции или жаба на табличке в Германии, тогда подборка самых необычных знаков для вас.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на "Известия".
Этот указатель вовсе не обозначает провал автомобиля в текстуры, а сигнализирует в Чехии о возможном образовании тумана.
Такой дорожный знак в Швеции указывает, что дорогу могут переходить люди со слабым слухом.
Это предупреждение о слабовидящих пешеходах, опять же в Швеции.
В Омане этот знак означает, что на дороге может образоваться песчаная дюна.
Осторожно, школьники! Словения.
Этим знаком в румынском городе Печичи водителей предупреждают о возможном появлении на дороге пьяных людей.
Табличка, предупреждающая в Германии о возможном несанкционированном появлении на дороге мигрирующих жаб.
Знак указывает, что на дороге запрещены автостопщики.
Таким знаком в ЮАР борются с нелегальной торговлей вдоль дорог.
Такие таблички есть в граничащих с Мексикой штатах США: они оповещают о возможном выходе на дорогу нелегальных мигрантов.
В спокойной Бельгии водителям иногда запрещают пользоваться даже круиз-контролем. В паре с этим знаком идет табличка с указанием массы машин, на которые распространяется ограничение.
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